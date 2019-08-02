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Сеул анонсировал ответные ограничительные меры в отношении Токио

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker/dpa
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Сеул планирует ввести меры по ограничению торговли с Японией в ответ на исключение Южной Кореи из списка стран, в которые по упрощенной схеме поставлялись высокотехнологичные компоненты. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил заместитель премьер-министра страны Хон Нам Ги.

«Наша страна также намерена исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров. Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом», — цитирует его ТАСС.

Ранее в пятницу правительство Японии приняло решение об исключении Южной Кореи из «белого» списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий. Официально это решение вступит в силу спустя 21 день. Это стало вторым этапом экспортных ограничений, которые Токио наложил на Сеул в последнее время.

1 июля Япония объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования.

Формальной причиной стал подрыв доверия — у Японии появились сомнения, что Сеул мог экспортировать товары двойного назначения в КНДР.

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