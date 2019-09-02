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Грузия отказалась убирать полицейский пост на границе с Южной Осетией

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Грузия не намерена убирать расположенный на границе полицейский пост, несмотря на протест со стороны Южной Осетии. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы информационно-аналитического департамента службы госбезопасности (СГБ) Грузии Ираклия Антадзе.

По его словам, грузинская сторона изначально зафиксировала свою позицию и вопрос снятия или переноса полицейского поста, установленного возле села Чорчана, не рассматривается.

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Комментируя итоги очередной встречи с участием представителей Тбилиси и Цхинвала в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты, Антадзе отметил, что она «прошла в конструктивной обстановке», несмотря на различие позиций. Он добавил, что стороны договорились провести еще одну встречу в ближайшее время.

Результаты переговоров также прокомментировал полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

«Сегодня состоялась встреча в районе госграницы, встреча продолжалась около четырех часов. Основным результатом является то, что мы договорились продолжать диалог», — цитирует Джиоева ТАСС.

27 августа в парламенте Южной Осетии сообщили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии». Власти республики призвали Тбилиси «отказаться от провокаций».

26 августа глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, а также о желании вернуть эти территории в период своего президентства.

Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в 1992 году после грузино-югоосетинского конфликта. В августе 2008 года грузинские войска обстреляли столицу республики Цхинвал и предприняли попытку установить контроль над регионом. После этого Россия ввела в Южную Осетию войска и вытеснила грузинских военных. Позже Москва признала суверенитет данной территории. Грузия отказывается признавать независимость своих бывших автономий.

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