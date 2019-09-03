Уходят с радаров: АФК «Система» продает концерн РТИ

У производителя сверхдальнобойных радаров может смениться хозяин. АФК «Система» готова продать часть акций концерна «Радиотехнические и информационные системы», рассказали «Известиям» несколько источников в отрасли. Наиболее вероятный покупатель — концерн «Алмаз-Антей», выпускающий системы С-400 и С-500.

Системный сдвиг

АФК «Система» создала концерн «РТИ Системы» в 2000 году и владеет им через дочернюю структуру — АО «РТИ», которой принадлежит 97% компании. Но развитием оборонного производства АФК в последние годы не занималась, говорят эксперты.

— Коммерческие активы «РТИ» были переданы в совместное предприятие с «Ростехом», а оставшиеся оборонные фактически не развивались, — отметил аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович.

Эксперт указывает на не слишком крепкое финансовое положение РТИ.

— EBITDA (прибыль до вычета налогов и амортизации. — «Известия») холдинга составляла несколько млрд рублей в год, при этом задолженность достигала 30 млрд, — добавил аналитик.

Претензии к предприятиям РТИ в части выполнения госзаказа звучали со стороны Минобороны. Возможно, именно поэтому в АФК приняли решение о поиске покупателя для концерна, рассказали источники «Известий». Хотя они не исключают, что у владельцев холдинга были другие мотивы.

сис Развитием оборонного производства АФК в последние годы не занималась, говорят эксперты Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По оценке главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, намерение АФК продать свою долю в РТИ может быть связано с желанием сократить присутствие в оборонно-промышленном комплексе и сконцентрироваться на гражданских сферах бизнеса.

В «РТИ Системы» и АФК отказались от комментариев о возможной сделке. Но источник «Известий», знакомый с деталями переговоров, подтвердил поиск инвесторов. «Изучаются различные возможности продажи доли или всего пакета, а также иные варианты партнерства», — сказал он. При этом, по словам собеседника, переговоры ведутся с разными компаниями, в том числе и частными.

Основным претендентом, по данным собеседников «Известий», стал концерн «Алмаз–Антей». В него входят предприятия, которые разрабатывают и выпускают средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). По данным СПАРК, 100% акций компании находятся в собственности государства в лице Росимущества. Продукция концерна стоит на вооружении РФ и более 50 других государств. Среди самых известных изделий — системы ПВО С-400 и С-500, которые способны уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения.

В концерне «Алмаз–Антей» на запрос «Известий» на момент публикации не ответили. Но источники «Известий» подтверждают, что весь август комиссия представителей концерна работала в РТИ, изучая положения дел в компании.

Объединение усилий концернов, занимающихся ПВО и ПРО, может положительно сказаться на оборонной отрасли, отметил Андрей Фролов.

— «Алмаз-Антей» входит в число лучших оборонных концернов страны, — рассказал «Известиям» Андрей Фролов. — У него есть удачный опыт управления, а РТИ для него окажется профильным активом. Объединение компетенций должно принести положительный эффект, например, ускорить разработки и сократить издержки при выпуске продукции.

Дальше горизонта

У «РТИ Системы» есть не только производства, но также ведется научная и исследовательская работа сразу в нескольких направлениях. В частности, концерн занимается автоматизированными системами хранения и обработки данных, а также поддержки принятия решений, комплексных систем ситуационного управления для силовых структур и ведомств.

В концерне есть подразделения, которые разрабатывают и производят средства связи в авиационном, космическом, морском и наземном исполнении. Но основная специализация — радиолокационные системы.

Концерн считается мировым лидером в области загоризонтной и сверхмощной дальней радиолокации. Большая часть его заказов сосредоточена на дочерних предприятиях — «НПК «НИИДАР», «Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца». На предприятиях концерна разрабатывались и производятся РЛС «Контейнер», «Дон» и «Дарьял» — основа российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Станция «Контейнер» — самая передовая из них. Классические РЛС дальнего обнаружения, к которым относятся «Дон» и «Дарьял», фиксируют всё, что происходит в атмосфере и космосе в пределах прямой видимости. Но они не могут заглянуть за линию горизонта. «Контейнер» же видит цели и за ней, несмотря на искривление земной поверхности. Зондирующие импульсы станции способны, отразившись от ионосферы, уйти за горизонт, облучить там цель и возвратиться назад. Эта технология считается прорывной. Она серьезно расширила возможности СПРН.

сис На предприятиях концерна «РТИ Системы» разрабатывались и производятся РЛС «Контейнер», «Дон» и «Дарьял» — основа российской Системы предупреждения о ракетном нападении Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Первая загоризонтная РЛС заступила на опытно-боевое дежурство в конце прошлого года в поселке Ковылкино в Мордовии. Официально на вооружение ее должны принять в этом году — после комплексных испытаний и тестирований.

Вышедшие в космос баллистические цели и объекты, в свою очередь, могут контролировать РЛС дальнего обнаружения «Дон» и «Дарьял». Работая в паре, РЛС дальнего и загоризонтного обнаружения гарантируют своевременное предупреждение о ракетной атаке вероятного противника. Станция «Дарьял» считается самым мощным радаром в мире.

Но наиболее важное изделие в линейке продукции «РТИ Системы» — РЛС «Воронеж». Есть три варианта таких РЛС: «Воронеж-М» работает в метровом диапазоне волн, «Воронеж-ДМ» — в дециметровом и «Воронеж-СМ» — в сантиметровом. Метровые РЛС гарантируют высокую дальность обнаружения объектов, а остальные позволяют более точно установить параметры цели и навести зенитные ракеты. Дальность обнаружения целей у таких станций — до 6 тыс. км.

Все компоненты РЛС изготавливаются и испытываются на заводе, что позволяет собирать станцию на новом месте в течение 12–18 месяцев. Сейчас на боевом дежурстве стоят семь таких станций разных модификаций.

Технологии изготовления РЛС делают концерн «РТИ Системы» одним из самых высокотехнологичных в стране. Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович оценил вероятный объем сделки по продаже концерна в несколько миллиардов рублей.