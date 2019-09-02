Поклонская подтвердила развод с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила информацию о разводе с мужем, экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым.

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — написала Поклонская в своем Telegram-канале 2 сентября.

Ранее в интервью «РИА Новости» депутат поделилась, что в ее жизни произошли кардинальные перемены, «о которых никто не догадывается».

Первым о расставании сообщил Иван Соловьев ранее в этот день. По его словам, они с супругой не смогли ужиться, так как оба по натуре являются лидерами. Кроме того, на передний план в семье вышли «безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать всё и в первую очередь самого себя».

Соловьев отметил, что выбор Поклонской является делом ее «совести и воспитания». Сам же он не стремился строить карьеру, основываясь на личных отношениях, поэтому сумел остаться собой и решил предоставить супруге возможность выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты, пишет «Газета.ру».

Свадьба Натальи Поклонской и Ивана Соловьева состоялась 11–12 августа 2018 года. Церемония прошла в элитном сербском ресторане «Балкан гриль» на Южном берегу Крыма. Депутат рассказывала, что проводит медовый месяц с супругом в «удивительном месте» на полуострове.