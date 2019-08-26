СМИ узнали о тайной свадьбе Елены Кориковой

Российская актриса Елена Корикова тайно вышла замуж.

Как отмечает «Комсомольская правда», бракосочетание состоялось несколько месяцев назад.

Сама 47-летняя артистка подробности личной жизни не афиширует, однако ее подписчики в Instagram заметили на безымянном пальце актрисы кольцо. Кроме того, отвечая на комментарии поклонников, Корикова указала, что уже не свободна.

В ответ на сообщение с пожеланием встретить любящего мужчину, она пообещала передать эти слова своему мужу. Кто стал избранником актрисы, пока неизвестно.

Елена Корикова известна публике по ролям во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Бедная Настя» и «Барышня-крестьянка».

18 августа сообщалось, что сын певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.