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Муж Поклонской заявил о расставании с ней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев рассказал, что расстался со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет «РИА Новости».

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», — заявил собеседник агентства.

По его словам, он дал возможность супруге выбирать свой дальнейший путь.

3 сентября прошлого года Поклонская рассказала, что проводит медовый месяц в «удивительном месте» в Крыму. Свадьба прошла 11–12 августа в элитном сербском ресторане «Балкан гриль» на Южном берегу Крыма. На мероприятии присутствовали 32 человека.

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