Катер насмерть сбил мужчину на реке в Подмосковье

В Красногорске мужчина скончался в результате наезда катера. По данным МЧС, погибший катался на водных лыжах.

Инцидент произошел на реке Москве в районе улицы Согласия в Красногорске. В темное время суток мужчина катался на водных лыжах. Во время катания потерпевший ушел под воду, и на него наехал катер. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В результате наезда мужчина скончался.

В МЧС уточняют, что в темное время суток катание на водных лыжах запрещено.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае девятилетняя девочка получила смертельные травмы от винта лодочного мотора во время купания.