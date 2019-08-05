Девочка погибла под винтом моторной лодки в Красноярском крае

Моторная лодка в Красноярском крае насмерть сбила купающуюся в озере девочку. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел 3 августа на озере Большом в Шарыповском районе. Девятилетняя девочка купалась в озере неподалеку от берега, а мужчина, управлявший моторной лодкой, подошел слишком близко к месту отдыха людей и наехал на ребенка. Девочка от полученных от винта лодочного мотора травм скончалась на месте, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы. К настоящему моменту его личность установлена, пишет сайт kp.ru. Расследование уголовного дела продолжается.

Как напоминает REGNUM со ссылкой на региональное управление МЧС, в Красноярском крае в конце июля стартовала акция «Вода — безопасная территория», направленная на обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах.

Ранее 5 августа сообщалось, что чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе.