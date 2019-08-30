Тело президента компании Global Safe Group нашли в Москве-реке

В Москве-реке на севере столицы обнаружили тело бизнесмена Дениса Щепетьева, президента компании Global Safe Group. Об этом 30 августа пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на территории Левобережного района. Тело 48-летнего мужчины обнаружили на поверхности реки. На место происшествия прибыли полицейские. Устанавливаются причины случившегося.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», при визуальном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. ГСУ СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.

Компания Global Safe Group позиционирует себя как «первая и единственная в России компания, которая создает и профессионально управляет индивидуальной моделью защищенности клиента». Как отмечает телеканал «360», не так давно фирма открыла новый мониторинговый центр «Москва — Север» в районе Ховрино на севере столицы — неподалеку от места, где было найдено тело погибшего.

29 августа в Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре.