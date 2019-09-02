В США назвали возможного виновника ядерной войны в будущем

Настоящую опасность и высокие риски в развязывании ядерной войны представляет искусственный интеллект (ИИ), который обрабатывает разведывательные данные и может рекомендовать людям нанести удар. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк.

Как пишет Breaking Defense, системы искусственного интеллекта не должны принимать участие в контроле ядерного вооружения, заявил Уорк. Подобные ракеты запускаются по определенным параметрам и показателям, но некоторых ситуациях ИИ может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, отметил военачальник.

Эксперт уточнил, что применение ИИ в военной сфере может привести к плачевным последствием и без его участия в управлении ядерным оружием.

Искусственный интеллект может принести пользу военным, допустил Уорк, но его применение должно быть строго ограничено и не должно относиться к ядерным вооружениям, так как грозит «катастрофическими последствиями».

26 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.

18 августа американские ученые смоделировали ситуацию, которая сложилась бы на Земле в случае масштабной ядерной войны.