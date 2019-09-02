Прямой эфир
Сюжет:

Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.

По соображениям зеркальности: Россия ответит на американскую угрозу
Если ракеты появятся в Европе, то пусковые установки будут запланированы для огневого поражения

«Специфика текущего момента в том, что Вашингтон продолжает действовать по «праву сильного», хотя сильнейшим де-факто уже не является. Вспомним события в Сирии или Венесуэле, где «продавить» выгодную им повестку американцы так и не смогли», — считает Нарышкин.

При этом, по его словам, «безответственное» поведение «бывшего гегемона» провоцирует многие региональные державы «агрессивно отстаивать свои, зачастую узкопонятые, интересы».

Также Нарышкин выразил обеспокоенность тем, что прекращение в 2021 году срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях может развязать американцам руки для запуска новой ядерной гонки.

«США и без того нарушают взятые на себя обязательства, развертывая глобальную эшелонированную систему ПРО. Так что вполне вероятное прекращение очередного договора лишь развяжет американцам руки для запуска новой ядерной гонки», — уверен он.

При этом директор Службы внешней разведки указал на грозящую в связи с этим опасность, поскольку «именно на Вашингтоне и Москве лежит ответственность за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Система коллективной безопасности рушится не «под собственным весом»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарышкин упрекнул Польшу в спекуляции на памяти о жертвах Второй мировой войны
МИД увидел отговорки в заявлениях США по СНВ-III

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019