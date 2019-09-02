Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.

«Специфика текущего момента в том, что Вашингтон продолжает действовать по «праву сильного», хотя сильнейшим де-факто уже не является. Вспомним события в Сирии или Венесуэле, где «продавить» выгодную им повестку американцы так и не смогли», — считает Нарышкин.

При этом, по его словам, «безответственное» поведение «бывшего гегемона» провоцирует многие региональные державы «агрессивно отстаивать свои, зачастую узкопонятые, интересы».

Также Нарышкин выразил обеспокоенность тем, что прекращение в 2021 году срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях может развязать американцам руки для запуска новой ядерной гонки.

«США и без того нарушают взятые на себя обязательства, развертывая глобальную эшелонированную систему ПРО. Так что вполне вероятное прекращение очередного договора лишь развяжет американцам руки для запуска новой ядерной гонки», — уверен он.

При этом директор Службы внешней разведки указал на грозящую в связи с этим опасность, поскольку «именно на Вашингтоне и Москве лежит ответственность за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Система коллективной безопасности рушится не «под собственным весом»