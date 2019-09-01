Нарышкин упрекнул Польшу в спекуляции на памяти о жертвах Второй мировой войны

Москва никогда не будет «зеркалить» поведение Польши, не пригласившей российское руководство на мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.

«Россия — не Польша. И российское руководство никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что российский народ «хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом».

«Мы высоко ценим вклад союзников по антигитлеровской коалиции и, безусловно, разделяем их скорбь по потерям. Не вижу смысла проводить здесь какие-то границы — благодарная память о поколении победителей объединяет сегодня всё цивилизованное человечество», — отметил он.

Глава СВР добавил, что вклад в победу над нацистами внесли не только солдаты и офицеры стран антигитлеровской коалиции, но также Китай, Монголия и другие страны.

«Нет нужды напоминать и о многочисленных отрядах Сопротивления — на борьбу с бесчеловечным врагом поднялись многие жители оккупированных Гитлером государств. В том числе граждане самой Германии, выбравшие путь, продиктованный их совестью, а также героические солдаты Войска польского», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что желанным гостем на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы «станет каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти».

По его словам, 9 Мая все трудные вопросы сегодняшних международных отношений отойдут на второй план.

Полностью интервью читайте в свежем номере «Известий» от 2 сентября.