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МИД увидел отговорки в заявлениях США по СНВ-III

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Фото: mil.ru
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В МИД РФ выразили недоумение по поводу предложения США подключить к договору СНВ-III Китай, при этом оставляя за скобками Францию и Великобританию.

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В ведомстве «Известиям» пояснили, что это выглядит как очередная американская отговорка, позволяющая освободиться от ограничений теперь в области стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Продление российской стороне нужно настолько, насколько оно нужно и американской. В случае отказа США от договора Россия свою безопасность гарантированно обеспечит на должном уровне и на длительную перспективу», — подчеркнули в МИД России.

При этом в МИДе указали на претензии к США из-за одностороннего выведения Вашингтоном из засчета «порядка сотни своих СНВ». В министерстве подчеркнули, что американцы нарушили положение, предписывающее сторонам проводить переоборудование таким образом, чтобы это можно было проверить и подтвердить.

В ведомстве назвали данную ситуацию неприемлемой и пообещали добиваться полного выполнения США «принципиального» положения, от которого напрямую зависит жизнеспособность СНВ-III.

«Продление позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также выиграть время для рассмотрения возможных подходов к появляющимся сейчас в мире новым вооружениям и возможным способам распространения на них методов контроля», — отметили в ведомстве.

Однако в МИДе добавили, что из Вашингтона уже поступают сигналы, что «продление маловероятно».

Подробнее — в материале «Известий»:

Отчаянно вдвоем: МИД нашел отговорки в заявлениях США по СНВ-III

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