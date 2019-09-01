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Премьер Украины на самокате поздравил школьников с началом учебного года

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Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
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Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился на электросамокате по зданию правительства. Соответствующее видео размещено в воскресенье, 1 сентября, на его странице в Facebook.

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«На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом», — рассказал Гончарук.

29 августа Верховная рада Украины утвердила Гончарука премьер-министром страны. Кандидатуру ранее внес в парламент украинский лидер Владимир Зеленский. «За» проголосовали 290 депутатов.

В мае 2019 года Гончарук был назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже — офиса президента Украины, где отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ.

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.

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