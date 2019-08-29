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Гончарук решил избавить налоговую Украины от коррупции

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Фото: РИА Новости
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Назначенный новым премьер-министром Украины Алексей Гончарук запланировал избавить налоговую службу от коррупции и искоренить контрабанду. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РИА Новости».

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«Я не вижу никаких причин не принять уже в этом году — три-четыре месяца у нас на это есть — все необходимые системные структурные законопроекты. А потом в следующем году работать над их имплементацией. В этом году так же важно почистить налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием… Еще одной бедой в Украине является контрабанда, вы это знаете… И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении», — рассказал Гончарук перед процедурой его назначения.

В этот же день Верховная рада утвердила Гончарука в качестве премьер-министра страны.

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.

На заседании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, а также приглашенные представители ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ и все бывшие президенты страны, кроме Виктора Януковича. Мероприятие было закрытым для журналистов. На первой сессии парламентариям предстоит рассмотреть 27 вопросов, в том числе назначение нового правительства, глав СБУ и Генпрокуратуры.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно уже объявленным результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

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