Рогозин предложил обозначить линии электропередач цветными шарами

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил обозначать линии электропередач над водой цветными шарами-маркерами, чтобы вертолеты могли безопасно летать без риска их задеть. Об этом он написал в воскресенье, 1 сентября, на своей странице в Twitter.

«Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами», — написал он.

Вечером 31 августа вертолет вылетел с частного поля в Мытищинском районе и совершал прогулочный полет. Позже он упал в Клязьминское водохранилище в Московской области. По предварительным данным, перед падением воздушное судно могло зацепиться за провода ЛЭП. В результате крушения погибли отец и сын — Вадим и Александр Борисовы.

Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).