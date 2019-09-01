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Падение вертолета в Клязьминское водохранилище попало на видео

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В Сети появилось видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в Подмосковье, в результате которого погибли два человека. Запись опубликована Пятым каналом в субботу, 31 августа.

По предварительной информации, перед падением воздушное судно могло зацепиться за провода ЛЭП, на месте происшествия были найдены обрубленные кабели.

Как сообщалось ранее, вертолет вылетел с частного поля в Мытищинском районе и совершал прогулочный полет. В результате крушения погибли отец и сын: собственник Борисов Вадим Юрьевич 53–54 лет и Борисов Александр Вадимович 1988 года рождения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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