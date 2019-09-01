Боксер Ломаченко объединил три титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинский боксер Василий Ломачев объединил три титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевав вакантное звание Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг.

Пояс WBA Ломаченко защитил в третий раз, пояс WBO — во второй. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у британского спортсмена Люка Кэмпбела по очкам. В прошлом поединке он выиграл у британца Энтони Кроллы нокаутом в четвертом раунде, а в позапрошлом отобрал звание чемпиона WBO у пуэрториканца Хосе Педрасы благодаря победе по очкам, пишет ТАСС.

Ранее 30 августа российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завоевал пояс WBA International. Он победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне единогласным решением судей. В предыдущем поединке Поветкин на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проиграл Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Победа позволила британцу защитить сразу три титула чемпиона мира: WBA Super, WBO и IBF.