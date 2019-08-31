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В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы

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Фото: TASS/Zuma
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Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники. Реализация документов уже началась, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

По данным ведомства, контракты подписаны в начале 2019 года. Речь идет о ремонте «ранее поставленного российского имущества», отмечает в субботу, 31 августа, «Интерфакс».

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«На данном этапе российские специалисты совместно со своими венесуэльскими коллегами уже приступили к их реализации», — рассказали в ведомстве.

27 июня в ФСВТС сообщили, что в Венесуэле находятся бригады специалистов из России, обслуживающих авиатехнику и системы противовоздушной обороны. Там также отметили, что армия республики располагает «достаточным количеством современного вооружения российского производства».

За день до этого посольство России в Боливарианской республике сообщило, что российские специалисты, оказывавшие в последние месяцы техническую помощь стране в обслуживании военной техники, начали возвращаться на родину. В то же время в начале июня МИД РФ заявлял, что Москва увеличит число военных специалистов в Венесуэле, если у Каракаса появится такая необходимость.

В марте газета El Comercio сообщила о прибытии в Каракас двух самолетов с российскими военнослужащими и 35 т груза. В Организации американских государств (ОАГ) Москву обвинили в «военном вторжении». В ответ представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, что российские специалисты находятся на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.

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