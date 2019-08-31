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S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

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Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
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Международное агентство Standart & Poor's снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD) после того, как правительство страны в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.

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В сообщении отмечается, что по критериям агентства это считается дефолтом, в результате снижаются местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги. При этом долгосрочный рейтинг Аргентины снизили с уровня B- до ССС-. Власти страны направили в конгресс предложение о пересмотре оставшегося долга.

28 августа министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что правительство страны приняло решение начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о перепрофилировании долга.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Соглашение предусматривает проведение ряда реформ для снижения инфляции.

12 августа аргентинский песо обрушился на 30% буквально за пару часов, упав до рекордно низкой отметки в 65 песо за доллар. Основной индекс местной фондовой биржи Merval снизился на 31%, той же дорогой пошли и государственные облигации.

Причиной катастрофического обрушения стали праймериз президентских выборов, которые должны состояться в октябре, на которых победу одержали «перонисты» — Альберто Фернандес в союзе с бывшим президентом Кристиной Киршнер, которая баллотируется в вице-президенты.

За них проголосовали 47% граждан. Действующий президент Маурисио Макри набрал 32% голосов. Как рассказал «Известиям» эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников, поражение нынешней власти является свидетельством крушения либерализма.

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