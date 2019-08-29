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Аргентина попросит продлить срок погашения долга МВФ

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Правительство Аргентины приняло решение начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о перепрофилировании долга.

Как сообщил в среду, 28 августа министр финансов страны Эрнан Лакунса, вопрос был инициирован оппозицией. По его словам, речь идет о продлении сроков выплат, передает ТАСС.

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Министр указал, что власти хотят создать условия для следующего правительства вне зависимости от того, кто победит на выборах, чтобы оно могло «начать свою экономическую программу без необходимости немедленно выплачивать долги».

Кроме того, министр подчеркнул, что основной задачей правительства на данный момент остается стабилизация курса национальной валюты и цен.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Соглашение предусматривает проведение ряда реформ для снижения инфляции.

12 августа аргентинский песо обрушился на 30% буквально за пару часов, упав до рекордно низкой отметки в 65 песо за доллар. Основной индекс местной фондовой биржи Merval снизился на 31%, той же дорогой пошли и государственные облигации.

Причиной катастрофического обрушения стали праймериз президентских выборов, которые должны состояться в октябре, на которых победу одержали «перонисты» — Альберто Фернандес в союзе с бывшим президентом Кристиной Киршнер, которая баллотируется в вице-президенты.

За них проголосовали 47% граждан. Действующий президент Маурисио Макри набрал 32% голосов. Как рассказал «Известиям» эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников, поражение нынешней власти является свидетельством крушения либерализма.

Если ничего не изменится, на президентских выборах 27 октября Фернандес станет новым лидером республики, что будет означать левый поворот в республиканской политике. Это может стать началом новой эпохи «полевения» всей Латинской Америки, считает аналитик.

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