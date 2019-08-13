Аргентинская биржа рухнула на 38% на фоне первичных данных выборов

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% (до 27529,38 пункта) после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

Как отмечает «РИА Новости», это стало одним из худших падений индекса в истории страны. Ранее после итогов праймериз, часть аргентинских банков опустили курс песо к доллару почти на 30%. Однако затем национальная валюта начала медленно отыгрывать падение.

По информации, полученной после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с бывшим главой государства Кристиной Фернандес де Киршнер (2007–2015 годы), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего лидера Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.