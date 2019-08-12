Аргентинский песо обвалился почти на треть после проигрыша президента на праймериз

Обменный курс аргентинского песо по отношению к доллару США продолжил падение и снизился на 30% после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

По данным на 12:40 (18:40 мск), в среднем в аргентинских банках за $1 дают 60,2 песо. В пятницу, 9 августа, американская валюта оценивалась Центробанком республики в 45,25 песо, передает ТАСС.

По информации, полученной после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с бывшим главой государства Кристиной Фернандес де Киршнер (2007–2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего лидера Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой ФРС. По словам американского лидера, сложившаяся экономическая ситуация затрудняет конкурентоспособность таких американских производителей, как Boeing, Caterpillar, John Deere, и других компаний.