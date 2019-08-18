Министр финансов Аргентины подал в отставку на фоне обвала курса песо

На фоне резкой девальвации аргентинского песо глава минфина страны Николас Духовны подал в отставку, сообщает телеканал TN.

Письмо с просьбой об увольнении министр передал 17 августа президенту страны Маурисио Макри. В обращении Духовны отметил, что правительство Аргентины нуждается в серьезном обновлении в экономической сфере.

По данным телеканала Макри принял отставку чиновника. Пост главы минфина занял министр экономики провинции Буэйнос-Айрес Эрнану Лакунсу.

«Я убежден, что он именно тот человек, который нам нужен на данном этапе», — написал Макри в Twitter.

Экономическая ситуация в Аргентине усложнилась после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. За него проголосовали 47,65% избирателей, за Макри — 32,08%.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.

После этого курс песо упал на 30%, и обвалился аргентинский фондовый индекс Merval.