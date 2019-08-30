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Путин назвал «нормальными и правильными» семьи с тремя детьми

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин отметил, что семьи с тремя детьми — это «нормально и правильно». Об этом он сообщил 30 августа во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте президента.

Чибис заявил, что качество жизни в закрытых городах, где живут военные, не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — ответил на это Путин.

Накануне глава РФ предложил увеличить заработную плату сотрудникам федеральных органов по всей стране, пояснив, что уровень зарплат в этих ведомствах ниже, чем в региональных органах.

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