Путин назвал «нормальными и правильными» семьи с тремя детьми

Президент России Владимир Путин отметил, что семьи с тремя детьми — это «нормально и правильно». Об этом он сообщил 30 августа во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте президента.

Чибис заявил, что качество жизни в закрытых городах, где живут военные, не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — ответил на это Путин.

Накануне глава РФ предложил увеличить заработную плату сотрудникам федеральных органов по всей стране, пояснив, что уровень зарплат в этих ведомствах ниже, чем в региональных органах.