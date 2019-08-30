Отсидевшей 35 лет по ложному обвинению американке выплатят $3 млн

68-летняя жительница американского штата Невада Кэти Вудс получит компенсацию в размере $3 млн (более 200 млн рублей) за то, что отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которого она не совершала, пишет Daily Mail.

По данным издания, в 1980 году американка была приговорена к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, совершенное в 1976 году. Вскоре Верховный суд штата Невада отменил приговор, однако в 1984 году женщина была осуждена повторно. Рассматривавшие дело вышестоящие инстанции оставили приговор в силе.

Невиновность Вудс удалось доказать лишь после изучения вещественных доказательств с помощью современной технологии анализа ДНК, которой в 1976 году, на момент проведения следственных действий, еще не было. В итоге следствие пришло к выводу, что настоящим убийцей оказался серийный маньяк Родни Холбауэр, изнасиловавший и убивший еще пять женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению.

По словам адвоката Вудс, он намерен добиваться дополнительной компенсации от властей города Рено и бывших сотрудников правоохранительных органов, которые заставили его подзащитную дать признательные показания.

21 мая сообщалось, что власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве. По информации телеканала, афроамериканца Ричарда Филлипса приговорили к пожизненному заключению в 1972 году. Обвинения с него сняли в 2018 году, когда выяснили, что приговор был вынесен на основе ложных показаний главного свидетеля.