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Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению

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Фото: TASS/AP/Ed White
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Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве. Как сообщает канал CBS News, мужчина получит $1,5 млн.

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По информации телеканала, афроамериканца Ричарда Филлипса приговорили к пожизненному заключению в 1972 году. Обвинения с него сняли в 2018 году, когда выяснили, что приговор был вынесен на основе ложных показаний главного свидетеля.

Таким образом Филлипс отсидел дольше всех заключенных, которых в США когда-либо ложно обвиняли. Сам он признался, что ему некогда жалеть себя и что во всей ситуации есть светлая сторона. Дело в том, что в тюрьме Филлипс начал писать картины, которые теперь продаются за тысячи долларов.

«Со мной всё будет в порядке, выплатят они мне компенсацию или нет», — заявил он.

В 2008 году ирландские власти пересмотрели приговор, который был вынесен в конце XIX века. Президент страны посмертно помиловал мужчину, казненного за убийство семьи из пяти человек. Оказалось, что мужчина стал жертвой судебной ошибки.

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