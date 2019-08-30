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Двоих немецких альпинистов эвакуировали с Эльбруса

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Фото: 07.mchs.gov.ru
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Российские спасатели эвакуировали двух немецких альпинистов с Эльбруса. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Поступила информация о том, что… на горе Эльбрус на высоте 5 тыс. м (выше скал Пастухова) двум туристам из Германии стало плохо (признаки горной болезни)», — говорится в сообщении. Видео произошедшего публикует телеканал РЕН ТВ.

На место выехали сотрудники МЧС, туристов доставили до поселка Терскол, где им была оказана помощь.

26 августа гражданка России погибла во время восхождения на действующий вулкан Фудзияма. Это произошло из-за падения камня. Сообщается, что россиянка получила травмы головы и грудной клетки, спасти ее не удалось.

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