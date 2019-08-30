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В Уганде зафиксирован новый случай заболевания лихорадкой Эбола

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Фото: Global Look Press/Sally Hayden
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В Уганде зафиксирован новый случай заболевания лихорадкой Эбола. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на минздрав восточноафриканской страны.

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Болезнь была выявлена у девятилетней девочки, которая несколько дней назад приехала в Уганду из Демократической республики Конго (ДРК) вместе со своей матерью. Симптомы были обнаружены в ходе проверки на пограничном посту специальным мониторинговым подразделением.

Позже медики подтвердили наличие заболевания. В настоящий момент девочка изолирована, она проходит лечение в специальном медцентре.

В июле министерство здравоохранения Уганды сообщало, власти страны смогли остановить распространение вируса.

Эбола передается людям от диких животных, после чего от человека к человеку. Симптомами заболевания является внезапная лихорадка, головная боль, мышечные боли, боль в горле, после чего следуют диарея, рвота, сыпь, нарушение функций печени и почек, а в некоторых случаях — внешние и внутренние кровотечения.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), началась в ДРК летом 2018 года. По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 июля, в этой стране зарегистрировано 2489 случаев заболевания, в том числе 1665 с летальным исходом.

Крупнейшая эпидемия Эболы была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014–2015 годах. Вирус унес жизни более 11 тыс. человек, заболели в общей сложности свыше 28 тыс. человек. Летальность составляла от 25% до 90%.

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