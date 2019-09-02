Сами с усами: как живут обитатели Калининградского зоопарка

Один из трех старейших зоопарков России, тогда еще Кенигсбергский, был основан в 1896 году немецким аптекарем, зубным техником, предпринимателем и большим другом зверей Германом Клаассом. Еще до войны он прославился на всю Европу: животные здесь не ютились в тесных клетках, а жили в условиях, максимально приближенных к живой природе, что, конечно, подкупало посетителей. Мало кто знает, что планировка современного зоопарка Калининграда во многом повторяет очертания того, прежнего зоосада Кенигсберга. Впрочем, некоторые объекты еще во времена СССР были перестроены. О том, кто сегодня прописался в зоопарке, — в фотогалерее «Известий»