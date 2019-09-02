Сами с усами: как живут обитатели Калининградского зоопарка

Один из трех старейших зоопарков России, тогда еще Кенигсбергский, был основан в 1896 году немецким аптекарем, зубным техником, предпринимателем и большим другом зверей Германом Клаассом. Еще до войны он прославился на всю Европу: животные здесь не ютились в тесных клетках, а жили в условиях, максимально приближенных к живой природе, что, конечно, подкупало посетителей. Мало кто знает, что планировка современного зоопарка Калининграда во многом повторяет очертания того, прежнего зоосада Кенигсберга. Впрочем, некоторые объекты еще во времена СССР были перестроены. О том, кто сегодня прописался в зоопарке, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ох уж этот енот-полоскун! Попадет ему в руки телефон, так и его постирает. Милый зверек, любимец публики, «маленький человечек», как называли его индейцы племени сиу. В природе еноты очень подвижны, поэтому, чтобы животным в вольере было чем заняться, сотрудники зоопарка смастерили для них «тренажер» — гамак из пеньковой веревки
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Хотите знать, что в меню у жирафов? Рассказываем: крупа, комбикорм, овощи, в том числе лук и чеснок, фрукты, сено или трава, свежие ветки, витаминные добавки. Кстати, в прошлом году самый молодой обитатель этого вольера по кличке Сафари отправился в зоопарк Белгорода — к двум невестам
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Новостей в уголке приматов хватает! Орангутан Цезарь превратился в крепкого девятилетнего парня в самом расцвете сил и отправился обживать апартаменты в зоопарк Ростова-на-Дону. А самцу мандрила Мумбе провели «зверскую» операцию: удалили наросты в ротовой полости. Теперь у него «рот до ушей» и улыбка во все клыки
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Карп кои. В зоопарке часто проводятся экскурсии с обязательным, так любимым детьми ритуалом — кормлением карпов буквально с рук. Рыбы сыты, дети довольны
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ежегодно семейство лам пополняется одним, а то и четырьмя детенышами. Каждый день одна лама съедает 1 кг крупы, 3,5 кг фруктов и овощей, 3 кг сена или 6 кг свежей травы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
У сотрудников зоопарка есть секрет: они знают, чем занять медведя Фиму на целый день, чтобы не попрошайничал у посетителей. Нужно дать ему ветку, намазанную медом, и всё, косолапому не до вас
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Наряду с вольерами для молодых медведей здесь есть и специальный «пансионат для пожилых». Да-да, достойная старость каждому косолапому — с душем, гамаками и бассейном. Среди знаменитых «старичков» — многодетная медведица Настя. За свою жизнь она родила 42 медвежат. В 2013 году медведица даже получила удостоверение почетного члена Ассоциации многодетных матерей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Европейский благородный олень — самый крупный из подвида после марала. Ветвистые рога могут весить до 15 кг. Это у самцов, а вот самки безрогие
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Царь зверей отдыхает. В Калининграде, сообщает сайт зоопарка, живет лев-самец Бонифаций, он же Боня, с супругой Тиссой и дочерью Леей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Почти каждую весну в зоопарке выхаживают тюленей, найденных на побережье, а летом выпускают, закрывая «тюлений сезон». В этом году спасли сразу четырех особей. В ходе реабилитации им залечивают глубокие раны, вытаскивают из мордочек многочисленные рыболовные крючки и откармливают, как самых дорогих гостей: в день каждый «пациент» получает около 5 кг рыбы
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.