Исследователи назвали причину выбора пассажирами верхних полок в поездах

Исследователи выяснили, что заставляет россиян выбирать верхние полки в поездах. Хотя большинство граждан предпочитают нижние полки, нашлись и те, кто предпочитает ехать сверху. О результатах соответствующего опроса в четверг, 29 августа, рассказали представители сервиса бронирования билетов UFS.Travel.

«66% опрошенных отдают предпочтение нижним полкам, нежели верхним», — цитирует результаты исследования «РИА Новости». Однако пассажиры, желающие в дороге отдохнуть в тишине, выбирают места наверху. Чаще всего это делают те, кто путешествует в одиночестве. Также верхние полки выбирают мамы с детьми, при этом для детей берут места снизу.

«На выбор места также влияет длительность поездки. На коротких расстояниях (до 12 часов в пути) пассажиры отдают предпочтение верхним полкам — можно сразу лечь спать, почитать книгу или послушать музыку. Если же дорога предстоит долгая, то приоритет получают нижние места, так как на них удобнее сидеть, а также есть столик», — добавили в UFS.Travel.

Исследование показало также, что места наверху чаще выбирают мужчины и пассажиры в возрасте до 35 лет.

Опрос проводился в соцсетях с 13 по 28 августа среди мужчин и женщин в возрасте от 17 до 35 лет, а также от 35 лет и старше.

28 августа были опубликованы результаты опроса, участники которого рассказали о достоинствах и недостатках российских поездов. Большинство респондентов выразили недовольство отсутствием Wi-Fi и розеток, а также дребезжащими сейфами и узкими полками. Вместе с тем опрошенные высоко оценили вежливость проводников, продукты питания и свежую прессу в поездах.