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В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

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Ранее в соцсетях возникло обсуждение, должны ли пассажиры собирать белье сами.

«Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В компании отметили, что по просьбе пассажиров проводник должен застилать постельное белье, но стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается людям с ограниченными физическими возможностями, пожилым и пассажирам с детьми.

В конце декабря 2018 года холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером. Главная идея заключается в том, чтобы организовать личное пространство для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных светонепроницаемых шторок.

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