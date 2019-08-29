Депутат рады раскрыла планы Порошенко по подготовке переворота

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, для того чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит бывший глава государства Петр Порошенко. Об этом стало известно в четверг, 29 августа, из переписки депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой, которую удалось снять журналистам издания «Страна.ua»,

«Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — говорится в переписке.

Далее Богуцкая отметила, что в четверг, скорее всего, будет снята неприкосновенность, не уточняя, с кого именно. Также в переписке депутат рассказала о решении оставить министра МВД.

«Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря», — цитируют переписку журналисты.

По словам депутата, именно в декабре Порошенко планирует путч.

Ранее 29 августа украинские СМИ сообщили, что Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства. При этом отмечалось, что у него будут новые заместители, из числа которых в дальнейшем выберут нового главу МВД.

Кроме того, партия «Слуга народа» выдвинула на пост генпрокурора Украины замглавы администрации президента Руслана Рябошапку, а на должность премьер-министра — другого замглавы офиса Алексея Гончарука.