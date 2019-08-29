Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

«Я думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова», — сказал Порошенко в четверг, 29 августа, журналистам в парламенте.

Он отметил, что «Европейская солидарность» будет требовать заменить кандидатуру Шуфрича. В противном случае, по словам Порошенко, фракция партии не будет голосовать за назначение глав парламентских комитетов.

Как отмечает «РИА Новости», о назначении Шуфрича ранее сообщил избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Ранее 29 августа депутаты рады собрались на торжественное заседание по случаю начала работы парламента IX созыва.

На мероприятии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, а также гости — представители ПАСЕ, Европарламента и ОБСЕ. Народные избранники исполнили в сессионном зале государственный гимн, после чего приняли присягу на верность Украине. По традиции ее текст зачитал 78-летний представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юлий Иоффе, который является старейшим депутатом и участвует в работе Верховной рады уже шесть созывов. Далее хор исполнил «Молитву за Украину».