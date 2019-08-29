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Компания Valio выпустит продукты с водорослями Балтийского моря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Финская молочно-промышленная компания Valio начнет выпускать продукты из водорослей Балтийского моря. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба компании.

Производство таких продуктов станет возможным благодаря соглашению, которое компания заключила с финской Origin by Ocean, специализирующейся на технологиях переработки водорослей Балтийского моря.

Какие именно продукты с добавлением водорослей запустят в производство первыми, Valio не уточняет.

Представитель Origin by Ocean Микаэль Вестерлунд отметил, что это сотрудничество станет важным шагом в развитии компании.

Valio была основана в 1905 году и является крупнейшим экспортером продуктов питания Финляндии. На данный момент компания располагает подразделениями в России, Швеции, Дании, Эстонии, Китае и США, а ассортимент ее продукции насчитывает более 1,5 тыс. наименований.

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