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Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

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Фото: Министерство обороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Отмечается, что на кадрах запечатлена не только посадка самолетов, но также их дозаправка и последующий взлет. В тренировке приняли участие 12 истребителей Су-34 и два Ан-26. Все самолеты приземлились на автомагистраль «Европа — Западный Китай», пишет «РИА Новости».

На одном из участков автомагистрали был развернут полевой аэродром. Здесь расположили склады боеприпасов, смазочных материалов и горючего. В специальных учениях, которые проходят с 27 по 30 августа, принимают участие более 20 тыс. военных, а также около 7 тыс. единиц военной техники и вооружения и до 90 вертолетов и самолетов.

Ранее 27 августа сообщалось, что малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений российского Черноморского флота. В маневрах, которые проводятся с 19 августа, задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.

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