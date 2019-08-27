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Масштабные учения начались в Центральном военном округе

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Фото: ТАСС/Евгений Курсков
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Масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил РФ начались во вторник, 27 августа, на территории Центрального военного округа. Руководит ими заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

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«В учениях задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации МТО, более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск», — сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе маневров будут выполнятся практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. В том числе задачи по прикрытию автомобильных магистралей, барьерных рубежей, подготовке участков автомобильных дорог для посадки самолетов, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения войск, отмечает «РИА Новости».

Учения продлятся до 30 августа. В Минобороны отметили, что их главной целью является совершенствование форм и способов выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ранее 27 августа сообщалось, что малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений российского Черноморского флота. В маневрах, которые проводятся с 19 августа, задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации

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