На Камчатке прошли крупные учения подлодок

Две атомные подлодки Тихоокеанского флота провели учения по скрытному выходу из пункта постоянного базирования и покинули базу.

Учения Тихоокеанского флота прошли на базе в Вилючинске. Военнослужащие применили аэрозольную завесу, а боевые пловцы нашли подводные

тайники и закладки условных диверсантов.

В тренировке приняли участие 50 военнослужащих. При этом Были задействованы атомные подводные крейсеры.