Свадебные граффити нанесут на здание загса в Омске

В Омске на фасаде четырехэтажного Октябрьского загса на улице Лизы Чайкиной появятся граффити с изображением молодоженов. Размер работы составит 16х16 м. Рисунок будет состоять из изображения жениха и невесты. Авторы граффити — местные художники Марат Абишев и Андрей Северский.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», художники выполнили разметку и установили леса. В течение недели рисунок должен быть закончен, если не помешает погода.

Нанесение изображения молодоженов на стену здания загса происходит в рамках фестиваля граффити, который организовали региональное министерство культуры и музей «Либеров-центр». Художники уже украсили стену одной из школ, нанеся граффити на тему образования.

На стене другой школы они изобразили портрет баскетболиста Андрея Воронцевича — спортсмен когда-то там учился.

Участникам фестиваля предстоит еще один крупный проект — картина в купольном пешеходном переходе. Они изобразят тропическую зону для создания селфи.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Стенограффия» на стене бассейна в Омске появилась графическая иллюзия с каплей воды, которая вылетает за пределы здания.