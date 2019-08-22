Прямой эфир

Порядка 4 млн рублей потратят на благоустройство одной из улиц Омска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске за 3,7 млн рублей благоустроят Музейную улицу. Торги на проведение работ объявило городское управление дорожного хозяйства.

Подрядчик обязан до 1 ноября 2019 года высадить на улице деревья, установить малые архитектурные формы и фонари. Площадь участка, выделенного для благоустройства – около 0,4 га.

Как поясняет ИА «ОМСКРЕГИОН», ремонт второй половины улицы должны провести в соответствии с контрактом на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», которое превратят в филиал музея имени Врубеля и культурный центр. Работы также должны завершиться до конца года.

Ранее сообщалось, что в Омской области ускорили ремонт федеральной трассы до Казахстана. Подрядчик должен завершить процесс к осени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожилых сельчан в Омской области будут возить в районные больницы
Крытый каток построят в Омской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019