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Музей народов Омской области предлагают открыть в старом особняке в Таре

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Дом купца Айтыкина предлагают реконструировать в Таре. В здании может разместиться музей народов Омской области.

По мнению экспертов, у Омской области есть богатая история коренного населения. В Тарском районе сохранились уникальные культурные комплексы, которые связаны с историей зарождения на территории ислама. К таковым относят дом купца Айтыкина, который является потомком одного из первых миссионеров ислама в Западной Сибири. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Вопрос сохранения исторической памяти сибиряков эксперты, общественники и представители власти обсудили в формате круглого стола. Участники мероприятия напомнили об идее реконструкции дома купца Айтыкина в Таре и создания в нем музея истории и культуры коренных народов Омской области. Строение XIX века в настоящий момент является заброшенным.

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