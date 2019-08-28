В тюменской больнице начали проверку после отказа принять умирающего пациента

В Тюменской области проверяют больницу, которая отказалась принять умирающего пациента. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

«В настоящее время в связи с поступившим обращением департаментом здравоохранения Тюменской области проводятся проверки», — сообщил источник агентства в ведомстве.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» жительница области пожаловалась, что ее 44-летнего супруга отказались принять в областной клинической больнице № 2. Мужчина находился на последней стадии заболевания и испытывал сильные боли, ему нужна была срочная операция. Несмотря на это в медицинском учреждении ему предложили встать в очередь на плановую операцию. Ждать предложили 10-12 месяцев. В результате мужчина скончался.

Комментируя эту ситуацию, представитель областного департамента здравоохранения отметил, что «существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна».

26 августа сообщалось, что в другой тюменской больнице врачи отказались принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. В итоге женщину отправили в областную клиническую больницу № 1, где ей оказали необходимую помощь.