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Фельдшер в Ростове-на-Дону пнул ногой лежащую пациентку и уехал

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Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону фельдшер, прибывший на вызов, после короткого разговора с больной на улице пнул пожилую женщину, лежавшую на асфальте, и уехал. Видео инцидента, попавшее на камеры видеонаблюдения, опубликовано в соцсетях.

Автор поста сообщил в паблике «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», что женщине стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Приехавший медик пнул больную, лежащую на асфальте, и уехал, сообщает телеканал «360».

По словам автора поста, он повторно вызвал «скорую», но ему ответили, что медики уже приезжали на вызов, и отказались высылать бригаду. В конце концов еще одна бригада все же приехала, и забрала старушку, уточняет НСН.

В комментариях предполагается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляла фельдшера.

«Это мой знакомый вызвал «скорую», бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре», — написал один из пользователей.

УМВД по Ростовской области начало проверку по факту публикации.

12 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело, после того как нетрезвый мужчина избил двух врачей и фельдшера скорой помощи. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

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