Прямой эфир

Росздравнадзор проверит информацию об отказе принять пациентку с отеком легких

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росздравнадзор проверит информацию о том, что врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщается на сайте ведомства.

25 августа в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что врачи местной больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких. По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.

«Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось», — прокомментировали ситуацию в департаменте. В ведомстве добавили, что случай будет детально рассмотрен, а к отказавшим в помощи работникам применят строгие меры взыскания.

В пресс-службе также сообщили, что пациентка была оперативно доставлена в областную клиническую больницу № 1, где ей оказали необходимую помощь. После этого женщину направили на амбулаторное лечение по месту жительства, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время причины инцидента выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких
Тюмень станет городом-миллионником через 20 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019