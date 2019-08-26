Росздравнадзор проверит информацию об отказе принять пациентку с отеком легких

Росздравнадзор проверит информацию о том, что врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщается на сайте ведомства.

25 августа в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что врачи местной больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких. По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.

«Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось», — прокомментировали ситуацию в департаменте. В ведомстве добавили, что случай будет детально рассмотрен, а к отказавшим в помощи работникам применят строгие меры взыскания.

В пресс-службе также сообщили, что пациентка была оперативно доставлена в областную клиническую больницу № 1, где ей оказали необходимую помощь. После этого женщину направили на амбулаторное лечение по месту жительства, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время причины инцидента выясняются.