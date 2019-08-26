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Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

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В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей. Автор поста утверждает, что она не дождалась скорой помощи.

Очевидцы рассказали, что на помощь пожилому человеку не вышел ни один из врачей больницы. Ее только что выписали, но дальше скамейки, которая находилась на территории медицинского учреждения, бабушка дойти так и не смогла, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пост в соцсети.

В комментариях к посту говорится, что пожилая женщина была бездомной. Она жила на лавочках возле Московского рынка. При этом врачи якобы сказали, что примут ее, только если привезет скорая помощь. Однако бригада на вызов приехать не успела.

В августе сообщалось, что ученым из Севастополя удалось создать портативное устройство для сердечно-легочной реанимации в экстремальных условиях.

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