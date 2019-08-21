Приют для бездомных животных создадут в Севастополе

В Севастополе планируется создать приют для бездомных животных. Соответствующий закон был принят на заседании заксобрания.

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, от горожан поступают многочисленные жалобы по факту большого числа безнадзорных животных, а также по качеству работы частных приютов. В Орлином такой приют разместился рядом с детским садом. Животные проживают в условиях антисанитарии, а их вой и лай мешает детям во время сончаса. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Принятый закон позволит урегулировать работу благотворительных зоозащитных организаций и построить городской приют для бездомных животных. Развозжаев уточнил, что субъектовые законы приняты во многих городах России, в том числе в Москве. К функционированию приюта планируется привлекать общественные организации.

На текущий момент в Севастополе заключен контракт на отлов и стерилизацию животных.