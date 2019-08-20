Власти Севастополя пересмотрят практику применения закона о тишине

В Севастополе могут пересмотреть правоприменительную практику городского закона о тишине. Этого не исключил и.о губернатора Михаил Развозжаев.

Выступая на заседании законодательного собрания, глава региона отметил, что не очень понимает, каким образом сотрудники департамента правительства, наделенного полномочиями выписывать штрафы за нарушения закона, могут следить за его соблюдением после 23:00.

В то же время, соглашений с полицией по этому вопросу нет. Таким образом, и правоохранители не имеют соответствующих материальных ресурсов для такой работы, пишет интернет-издание «Новый Севастополь».

Ранее Развозжаев распорядился соблюдать «тихий час» во время ремонтных работ в одной из больниц Севастополя. При этом он сослался на жалобы пациентов.