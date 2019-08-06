Экспериментальные дорожные знаки устанавливают в Севастополе

«Севастопольский автодор» устанавливает на автодороге Симферополь–Бахчисарай–Севастополь дорожные знаки «Начало полосы». Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Сейчас работы по установке завершены около села Верхнесадового. Здесь установлен дорожный знак 5.15.3д «Начало полосы», который информирует о том, что начинающаяся полоса предназначена для поворота.

Теперь здесь нет необходимости в размещении предварительного знака 5.15.1 «Направления движения по полосам», пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Знаки «Начало полосы» также установят в районе кольца объездной дороги — на повороте в Инкерман, на северную сторону, в садовое товарищество «Дорожник».

Знаки устанавливаются в экспериментальном порядке. В случае положительных отзывов от водителей их распространят и на другие дороги Севастополя.

В июле депутат Госдумы Василий Власов предложил дополнить дорожные знаки в России еще одним — «Придорожная торговля». Соответствующие обращения он направил в МВД и Минтранс.