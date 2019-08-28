Прямой эфир

Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.

Он уточнил, что новая машина будет создаваться с применением аддитивных технологий, использованием новых методов сборки, композитных материалов, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта, предает агентство «РИА Новости» в среду, 28 августа.

По словам Шибитова, в рамках данного проекта был создан научно-технический задел в сфере увеличения скорости полета. Инженеры будут использовать полученные наработки в том числе для строительства перспективного коммерческого вертолета.

27 августа холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus. Новинку показали на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беспилотный вертолет AURA 100 представят на МАКС-2019
Чехия закупит американские боевые вертолеты Venom и Viper

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019