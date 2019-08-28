Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.

Он уточнил, что новая машина будет создаваться с применением аддитивных технологий, использованием новых методов сборки, композитных материалов, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта, предает агентство «РИА Новости» в среду, 28 августа.

По словам Шибитова, в рамках данного проекта был создан научно-технический задел в сфере увеличения скорости полета. Инженеры будут использовать полученные наработки в том числе для строительства перспективного коммерческого вертолета.

27 августа холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus. Новинку показали на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019).