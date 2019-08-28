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В Раде заявили о зависимости «Укроборонпрома» от деталий из России

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Избранная депутатом украинской Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что госконценр «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России лишь на 60%.

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По ее словам, в системе оборонно-промышленного комплекса существует множество коррупционных рисков. В частности, возможны злоупотребления при закупке российски комплектующих.

«Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», — цитирует Коваленко «РИА Новости» в среду, 28 августа.

Политик уточнила, что на вооружении ВС Украины по-прежнему находится значительное количество производимой в России техники. Однако заменить ее на западные образцы пока не получается из-за дороговизны.

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения бывшего украинского лидера Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

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